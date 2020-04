È stato spento attorno alle 14.30 l'incendio divampato nella tarda mattinata di oggi in via Passo della Noce. Alimentate dal vento caldo che soffia da questa mattina le fiamme si erano estese attraverso la vegetazione raggiungendo anche terreni coltivati ed un recinto dove erano due splendidi esemplari di setter inglese.

L'incendio è stato domato grazie all'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Vasto, della squadra boschiva del comando provinciale di Chieti e degli uomini del gruppo comunale di Protezione Civile di Vasto.

Resta massima l'allerta per la giornata di oggi viste le temperature elevate e il forte vento che caratterizza la giornata. Nelle prossime ore sono previsti rovesci temporaleschi con l'auspicio che possano mitigare le temperature senza creare danni come accaduto in occasione della perturbazione dello scorso 14 luglio.