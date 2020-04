Ore 19.30 - Riaperta al traffico la A14. Ancora chiusa la ferrovia. Dalle 22, alla Fiat di Termoli si svolgerà regolarmente il turno di notte.

Ore 18 - In un tweet lanciato poco fa, i vigili del fuoco assicurano: "Sotto controllo incendio sterpaglia in prossimità stabilimento Fiat a #Termoli(CB). Squadre al lavoro".

L'incendio - Un incendio spaventoso provoca l'evacuazione dello stabilimento Fiat di Termoli. Il fumo, denso e acre, invade l'autostrada A14, rendendo la carreggiata invisiile ad automobilisti e camionisti: da Vasto Sud a Poggio Imperiale chiuse entrambe le carreggiate. Treni fermi: bloccata anche la ferrovia.

Evacuata la Fiat di Termoli - Tutti i lavoratori sono stati fatti uscire dai capannoni della Fiat di Termoli: lo stabilimento è stato totalmente evacuato. Le fiamme, divampate poco dopo le 14 da un deposito vicino ai locali mensa di Termoli III, il capannone dove si realizzano i motori, hanno creato spavento tra gli operai che alle 15 sono stati fatti uscire.

Sul posto sono all'opera diverse squadre di pompieri e, dalle 16, due Canadair hanno cominciato a scaricare grandi quantità d'acqua sulle fiamme, alte diversi metri. L'incendio non ha raggiunto né gli impianti produttivi né materiali pericolosi. I vigili del fuoco hanno già messo in sicurezza l'impianto del gas.

Le fiamme si sono propagate rapidamente, minacciando numerose aziende del polo Valle Biferno. Chiusa la statale 87, che conduce a Campobasso, all'altezza dello svincolo dell'A-14.

Autostrada chiusa - "Sulla A14 Bologna-Taranto - conferma una nota ufficiale di Autostrade per l'Italia spa - è stata disposta la chiusura del tratto tra Vasto nord e Poggio Imperiale verso Bari e tra Poggio Imperiale e Vasto sud in direzione Pescara, a causa del denso fumo che ha invaso entrambe le carreggiate, a seguito dell'incendio di un edificio situato in prossimità della sede autostradale. Segnaliamo 5 km di coda verso Bari tra Vasto nord e Vasto sud. In direzione Pescara code di 2 km a partire da San Severo per l'uscita obbligatoria a Poggio Imperiale. Chi è diretto a sud, dopo l'uscita obbligatoria a Vasto nord, può percorrere la Statale 16 Adriatica e rientrare in autostrada a Poggio Imperiale, chi viaggia in direzione nord deve invece uscire a Poggio Imperiale e può rientrare in autostrada a Vasto sud, dopo aver percorso la Statale 16 Adriatica. Sul luogo dell'emergenza sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco e tutti i mezzi di soccorso".