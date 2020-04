ORE 13 - Dopo accese discussioni sulla "compatibilità" del consigliere comunale di Unione per Vasto, la stessa Alessandra Cappa ha annunciato la volontà di dimettersi dal ruolo di vicepresidente del Consiglio comunale in quota di minoranza, "non perché credo di aver fatto qualcosa di male, ma mi rendo conto che chi mi ha votato non ha più fiducia in me. Non mi interessa questa o quella poltrona, mi interessa soltanto fare opposizione a questa amministrazione comunale". Il presidente Giuseppe Forte, al termine dell'intervento del consigliere Cappa, ha invitato la stessa a mettere nero su bianco la decisione.

Rinvio a giudizio dell'ex Giunta Lapenna e Pulchra, la società, controllata dal Comune, che gestisce la raccolta differenziata a Vasto. Sono le due questioni calde di cui si discute oggi, a partire dalle 9.30, in Consiglio comunale [SEGUI LA DIRETTA VIDEO].

Dodici i punti all'ordine del giorno: