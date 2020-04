Al ritorno in gara, Luigi Perchinunno mette subito in chiaro che vuole essere protagonista del Campionato Italiano e di quello Europeo di automobilismo nella classe Gran Turismo.

Al volante della sua Ferrari F430 GT CUP, l'asso vastese del pedale ha esordito con un quarto posto a Fasano, dove circa 240 piloti si sono sfidati nella gara valevole per il Campionato Italiano assoluto. "Per buona parte della corsa, sono stato al secondo posto dietro Perugini, il campione italiano in carica", racconta Perchinunno, che ora punta alla Cronoscalata di Popoli, valida per un'altra competizione di alto livello: il Trofeo Italiano Sud e Nord. Si partirà il 4 agosto con le verifiche. Il giorno successivo le prove ufficiali. Domenica 6 agosto tutti ai nastri di partenza del tracciato da 8 chilometri e 200 metri. Da questa gara, Perchinunno porterà in dote anche un nuovo sponsor: Di Carlo Bus, "che ringrazio, perché, con questa sponsorizzazione, dimostra di credere in me", dice il pilota di Vasto.

La carriera - "La mia passione per l'automobilismo inizia a 18 anni con la Porsche. Poi sono passato ai prototipi, passo fondamentale per la carriera, in cui, per salire di categoria, è necessario piazzarsi tra i primi 5 in almeno 5 gare nel corso della stagione. In quegli anni, ebbi un incidente grave, che avrebbe potuto compromettere irreparabilmente la mia salute, ad Ascoli. Ma, appena un mese dopo, ero già al volante a Fasano, dove conquistai il secondo posto. Seguirono quattro anni stupendi nel team PastificioDelverde, che addirittura tolse la sponsorizzazione al Foggia, in serie A di calcio, per sponsorizzare me. Insieme conquistammo grandi risultati.

Per questo, mi fu proposto di partecipare al Campionato del mondo alla 24 Ore di Le Mans, ma allora rifiutai. Non me la sentivo di chiedere allo sponsor un così grande sacrificio economico. Poi la mia carriera è proseguita autonomamente, fino a quando, nel 2006, sono rientrato nel mondo Ferrari con la F355 Challenge. Mi ha sempre affascinato il mondo Ferrari. Oggi corro con la F430 GT CUP, messa a punto da Stefano Recchioni, grande esperto del settore. Un'auto che porterò anche a Vasto, in accordo con la Holiday Jeans Company by Gruppo Tessile Molisano, la multinazionale che ha sede a Montenero di Bisaccia e che mi supporta ormai da cinque anni".