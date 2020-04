Niente amichevole, almeno per ora, tra Vastese e Foggia. La società biancorossa ha da poco diramato la seguente nota, annullando la partita in precedenza prevista per sabato 29 luglio alle 18.30.

"Rispetto a quanto comunicato poco fa, comunichiamo l'annullamento dell'amichevole Vastese-Foggia prevista sabato 29 luglio allo stadio Aragona. Questioni di ordine pubblico hanno consigliato di rimandare ad altra possibile data la partita amichevole.

La società Vastese Calcio ringrazia la dirigenza del Foggia per la disponbilità accordata. Ai rappresentanti degli organi di stampa chiediamo scusa per questo repentino cambiamento di programma".

Resta confermata la sfida del 3 agosto tra Vastese e il Benevento neopromosso in serie A.