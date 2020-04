Si è svolta ieri la terza tappa del Campionato regionale Fitetrec-Ante di Gimkana Western a Montefalcone del Sannio, presso l'Asd Antica Fornace. Ottimi risultati per i ragazzi del Circolo Ippico Jack O'Neill di Vasto, che hanno gareggiato in fasce d'età che vanno dai sei anni ai diciotto. A presiedere la gara, il giudice Paolo Santoianni, presidente regionale del comitato Fitetrec.

In un clima di sana competizione sportiva, collaborazione e affiatamento, tutti i giovani atleti ed i loro cavalli hanno affrontato le difficoltà di un percorso obbligato che simula gli ostacoli che qualsiasi cavaliere può incontrare in un percorso nella natura, con velocità e padronanza.

I risultati: Primo posto nella categoria Novis Junior per Oscar Zinni, in sella a Freccia; nella categoria Novis Youth, Roberta Ranieri in sella a Princesa e Giada Zocaro con Spirit si aggiudicano rispettivamente il secondo e terzo gradino del podio. Inoltre, si è distinto Luigi D'Aurizio con il suo Yacary che tra gli agonisti nella categoria Non Pro ha conquistato il primo premio, dopo essersi aggiudicato nelle precedenti performance un miglior go assoluto (miglior tempo registrato nella intera giornata di gara tra tutti i binomi cavaliere/cavallo partecipanti).

Soddisfatti i direttori del Circolo Jack O'Neill, Giulio D'Aurizio e Maria Gentile, sia per i risultati ottenuti da tutti i giovani allievi che "per l'impegno mostrato, nonostante le difficoltà di mettersi in gioco e specialmente per lo spirito di squadra che si è venuto a creare attraverso la sinergia collaborativa tra famiglie e staff tecnico". Quindi l'annuncio: "Il 5 agosto nella nostra sede sulla statale 16 Nord 78, dalle 16 in poi si terrà uno Special Event Gimkana Western, aperto a tutti coloro che vorranno partecipare e che vedrà impegnate tutte le categorie agoniste e tutte le attività legate al mondo del vecchio West".