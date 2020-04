Ore 23.50 - Spenti i due incendi di Lentella è un terzo rogo in contrada Guardiola, a Fresagrandinaria. Ne resta un altro, piuttosto esteso, a Cupello, lungo la Fondovalle Treste.

Ore 20.30 - Distrutta la pineta di Lentella, già danneggiata dai roghi dei giorni scorsi. L'incendio di oggi è stato devastante come quello di dieci anni fa. Intanto, in contrada Cuccetta sono arrivati anche i vigili del fuoco di Vasto, fino ad ora impegnati a Casalbordino, che stanno dando man forte ai loro colleghi di Ortona.

Ore 19.50 - Il focolaio più preoccupante è in contrata Cuccetta, dove i vigili del fuoco di Ortona lottano contro le fiamme per evitare che arrivino alla rete del metano. Ennesimo incendio anche nella pineta.

Ore 19.40 - L'incendio a Casalbordino è ormai circoscritto. Superata la fase dell'emergenza. I vigili del fuoco stanno bonificando l'area devastata dai roghi.

Ore 17 - Un vasto incendio sta divorando la vegetazione spontanea sulle sponde del fiume Sinello, in territorio di Casalbordino, nel tratto compreso tra la statale 16 e il lungomare sud. Le fiamme sono divampate nel primo pomeriggio in una zona caratterizzata da campi coltivati e zone di bosco.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Vasto, quelli della squadra boschiva del comando provinciale di Chieti, i carabinieri forestali e diverse squadre dei gruppi di protezione civile del territorio: i volontari del gruppo Madonna dell'Assunta di Casalbordino, del Gruppo comunale di Vasto, della PC Arcobaleno di San Salvo e di Scerni. Anche il vice sindaco, Luigi Di Cocco, ha raggiunto il luogo dell'incendio.

Le fiamme, alimentate dal forte vento caldo che sta caratterizzando questa giornata, si stanno estendo a vaste porzioni di terreno, mandandole in fumo. Le squadre antincendio stanno lavorando senza sosta, pur in condizioni di difficoltà, per cercare di spegnere rapidamente tutti i focolai.