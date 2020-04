Nel negozio Eco Store di via Ciccarone 84 a Vasto è tempo di imperdibili offerte sugli smartphone ricondizionati. Tre fasce di prezzo, diverse per tipologia di prodotto, sono la risposta a chi vuole acquistare un nuovo telefono con un occhio attento al risparmio. “Si tratta di smartphone rigenerati, tutti con due anni di garanzia, pari agli apparecchi nuovi, mentre la categoria con prezzo promo gode solo di un anno di garanzia- spiega il titolare di EcoStore Andreas Vallese -. Abbiamo la Prima Scelta, con schermo e cover in perfette condizioni, batteria e parti usurate sostituite con auricolare e caricabatteria compresi nel prezzo. Poi c’è la fascia Miglior Prezzo, con telefoni che, raramente, possono presentare lievi segni di usura ma che sono perfettamente funzionanti e con batteria testata. Infine abbiamo i telefoni in Prezzo Promo, con qualche segno di usura ma funzionanti e ad un prezzo assolutamente competitivo”.

Naturalmente questa nuova tipologia di prodotti si affianca alla gamma di servizi che ha reso EcoStore leader in Italia con gli oltre 300 punti vendita dislocati in tutto il territorio. Qui si possono acquistare cartucce e toner per ogni marca e modello di stampante, sia originali che rigenerati o ricondizionati che hanno una resa paragonabile all’originale ma presentano notevoli vantaggi. Innanzitutto quello economico, visto il minor costo per il cliente, e poi c’è l’attenzione all’ambiente che EcoStore ha come punto di riferimento. “Abbiamo realizzato un packaging ecologico, ridotto al minimo. Inoltre, riportandolo indietro, si ha uno sconto di 50 centesimi sul nuovo acquisto”. Attenzione all’ambiente e al risparmio anche nel campo della ricarica di cartucce che così possono avere più volte nuova vita.

“La nostra macchina Ink Evolution ci permette di effettuare delle ricariche assolutamente efficaci. La cartuccia viene lavata, asciugata e poi riempita nuovamente in ambiente sottovuoto. È stato calcolato che, in dodici anni di attività di Ink Evolution, tutti i negozi EcoStore hanno salvato sei milioni di cartucce che quindi non sono finite in discarica”. E, cosa non da sottovalutare, tutti i prodotti acquistati da EcoStore sono garantiti. Inoltre EcoStore è punto di raccolta di cartucce e toner usati, così da poter procedere ad un corretto smaltimento.

A completare l’offerta di servizi ci sono la vendita, sempre con tante offerte, e il noleggio di stampanti e macchine da ufficio, di carta per la stampa e carte speciali, di accessori per la telefonia oltre all’assistenza e alla riparazione di stampanti e smartphone.

Sono tante le offerte speciali sui diversi prodotti di EcoStore. Per scoprirle basta passare nel punto vendita di via Ciccarone e… non rimarrete delusi!

Eco Store

Via Ciccarone, 84 - Vasto

tel. 0873391286

vasto@ecostore.eu

Seguici su facebook [clicca qui]

Informazione pubblicitaria