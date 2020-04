È stato rinviato a data da destinarsi lo spettacolo previsto per oggi, martedì 25 luglio, a Vasto, ore 21.30, nei giardini di Palazzo d'Avalos, con il Dottor Mauro Mario Mariani conosciuto al pubblico di Rai1 come il nutrizionista ‘mangiologo’. Un incontro sperimentale di un nuovo format legato alle indicazioni di Mariani su "come, cosa, quando e quanto" mangiare. La serata prevede uno spettacolo educativo, forte, molto suggestivo.

L'evento, appendice estiva del Festival della Scienza Ad/ventura, è organizzato dal Polo Liceale "R. Mattioli" in collaborazione con il Centro Culturale VastoScienza.

Seguiranno altri due incontri con la Scienza, il 4 agosto con il genetista dell'università di Chieti. Prof. Liborio Stuppia e l'11 agosto con i ricercatori presso il CERN, Luca Perrozzi e Sonia Natale e gli astrofili Carlo Ciancio e Franco Ferri.