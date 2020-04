Brillante risultato per i fratelli Davide e Nicola Bozzelli che, nella gara più importante dell'anno sono riusciti a affermarsi, con le loro rispettive ballerine, Martina Dognini e Cinzia Sgarra, come Vice Campioni Italiani Danze Caraibiche per l'anno 2017 nella categoria 19/27 classe A1/B2. La competizione si è svolta anche quest'anno alla Fiera di Rimini, dal 9 al 23 luglio, per tanti giorni di gare coinvolgenti ed emozionanti sia per gli atleti che per il pubblico.

I campionati italiani organizzati dalla Fids, Federazione italiana danza sportiva, comprendono tutte le discipline, le categorie di età e le classi di merito. Negli otto padiglioni della Fiera di Rimini il pubblico ha potuto assistere alle oltre 400 performance che hanno coinvolto oltre 30.000 atleti, per una delle manifestazioni agonistiche più attese e spettacolari dello sport italiano.

Grande la soddisfazione dei due fratelli vastesi per essere riusciti ad ottenere ancora un risultato di prestigio nella competizione nazionale.