Attraversando il cono d’ombra è il libro del poeta abruzzese Mario D’Angelo scelto per la prima edizione della rassegna di poesia e musica organizzata a Furci per i giorni 24-25 e 26 luglio. Una rassegna che attraverso i luoghi inusuali spesso abbandonati delle province montane, borghi e paesi dimenticati si propone di divulgare la poesia in un’atmosfera di partecipazione e di condivisione resa viva dagli stessi abitanti.

Dante Alighieri, Alessandro Manzoni e Giacomo Leopardi sono gli autori che Il poeta Mario D’Angelo incontra… rispettivamente in ogni serata accompagnato dalle musiche dal vivo di Marco Bassi, Matteo Di Battista e Domenico Mancini. Un momento di ascolto e scambio reciproco che permette un contatto autentico con i poeti della letteratura italiana attraverso le similitudini di un borgo che si distende su verdi colline tra l’Adriatico e la Maiella.

L’iniziativa è gratuita ed è realizzata con il Patrocinio del Comune di Furci e farà da volano per la promozione dei piccoli centri attraverso la cultura, la poesia, la musica, le immagini e le suggestioni che sono offerte da un patrimonio vivo di storia, cultura, tradizioni e umanità. Questa Italia, che rappresenta l’altra faccia delle grandi capitali d’arte, è il cuore pulsante di un’Italia che crede in sé stessa e nei suoi tesori.

