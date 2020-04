In migliaia ieri sera hanno partecipato alla finale regionale del Prodotto Topico, organizzata dall'associazione RicercAzione con la collaborazione del Comune di Casalbordino che, per la prima volta, ha ospitato l'evento finale di un'edizione. Nei mesi scorsi i responsabili dell'associazione guidata da Orazio Di Stefano hanno visitato decine di comuni dell'Abruzzo, del Molise, ma anche di altre regioni come Marche, Calabria ed altre, per eleggere il prodotto topico di ogni luogo. Nei due eventi conclusivi, quello regionale di ieri sera e quello nazionale che si svolgerà ad agosto a Lentella, la giuria presieduta da Raimondo Pascale di Slow Food, dovrà scegliere i vincitori.

Quella di ieri sera è stata una serata che ha richiamato un numeroso pubblico per degustare le prelibatezze preparate da associazioni, pro loco e produttori dei diversi Comuni partecipanti all'evento. E tra primi, secondi e dolci c'era davvero l'imbarazzo della scelta, sempre nel segno della tradizione e delle tipicità di ogni territorio. Importante la macchina organizzativa, coordinata dall'amministrazione comunale di Casalbordino, ieri presente con tutti i suoi assessori, supportata dalla BCC Sangro-Teatina con l'impiego di decine di volontari tra protezione civile e Croce Rossa, di polizia municipale e carabinieri perchè tutto si svolgesse nella massima sicurezza.

Prima dell'apertura degli stand, in Municipio c'è stato l'incontro tra molti dei sindaci dei territori coinvolti, con Fabio Travaglini, di Unipmi e componente dell'organizzazione del Prodotto Topico, che ha coordinato gli interventi dei rappresentanti istituzionali presenti, tra cui l'onorevole Maria Amato, sostenitrice dell'iniziativa sin dalla prima edizione. Al termine del confronto, in cui sono stati lanciati anche interessanti spunti per lo sviluppo del percorso legato al Prodotto Topico, scambio di omaggi tra l'amministrazione che ha fatto gli onori di casa, gli organizzatori e gli altri sindaci, e poi via al lavoro della giuria che ha valutato i 30 prodotti abruzzesi in gara per arrivare alla proclamazione del Prodoto Topico regionale che sarà annunciato nell'evento finale di Lentella.