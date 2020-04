Cade l'amministrazione comunale di San Giovanni Lipioni. Si è dimessa la sindaca, Catherine Aurore Rossi. Il piccolo Comune del Vastese (circa 200 abitanti) passerà nelle mani di un commissario prefettizio, che svolgerà l'ordinaria amministrazione fino alle prossime elezioni.

A meno che la prima cittadina non ritiri le dimissioni entro 20 giorni, come prescritto dalla legge. In realtà, meno di 20, visto che Rossi si è dimessa il 17 luglio, ma la notizia è trapelata solo oggi. Confermata dalla diretta interessata: "Sì, mi sono dimessa, ma preferisco non rilasciare dichiarazioni", si è limitata a dire a Zonalocale.it.

Per ora, bocche cucite. La sindaca avrebbe gettato la spugna a causa di gravi contrasti con la sua maggioranza.

Quindi, i giorni che restano per tentare di ricomporre i cocci dell'amministrazione sono appena 15. Catherine Aurore Rossi è al suo secondo mandato: prima vittoria nel 2009 e conferma nel 2014.