Creare un sistema di collegamento tra la parte ricettiva di Vasto Marina e le suggestive bellezze naturalistiche collocate lungo la nostra costa e sostenere, al contempo, una mobilità internodabile dei mezzi di trasporto tra treno, bici e auto. Da venerdì, infatti è possibile, per tutto il periodo estivo, salire su una navetta dedicata, con partenza quattro volte al giorno dalla Stazione Ferroviaria di Vasto –San Salvo, e raggiungere luoghi suggestivi e riserve naturali quali Punta Aderci, Marina di Vasto e giardino Botanico passando tra le strutture ricettive.

Questi gli aspetti principali della nuova linea creata appositamente per visitare e raggiungere specifici luoghi attraverso la Navetta Costiera dei Trabocchi inaugurata mattina durante la conferenza stampa di presentazione dove erano presenti Luciano De Nardellis, Presidente della DMC ‘Costiera dei Trabocchi’, Lino Di Chiacchio Presidente del Consorzio Golfo D’Oro e Carlo della Penna Assessore del Comune di Vasto, unitamente ad altri operatori turistici.

“Un servizio utile, strategico e turistico – afferma Di Chiacchio – che da oggi è possibile offrire ai nostri ospiti e turisti che soggiornano nelle strutture. Con questa Navetta infatti è possibile raggiungere comodamente luoghi e spiagge come la riserva di Punta Penna, Zi Nicola, la Canale, Casarza e altre calette dove i turisti possono vivere, conoscere e apprezzare le bellezze di questo territorio". "Con questo progetto – aggiunge De Nardellis – la DMC vuole portare avanti uno dei suoi obbiettivi principali, ossia quello di creare un sistema turistico capace di dialogare costruendo una rete di servizi capace di rispondere alle esigenze e curiosità del turista di oggi. Una scommessa che bisogna vincere per far crescere la nostra costa".

Grande soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore con delega al Turismo Carlo Della Penna "per il prezioso servizio pubblico che permetterà ai turisti di raggiungere con il pagamento di un singolo biglietto la Riserva Naturale di Punta Aderci e consentirà gli spostamenti da un punto all’altro delle varie spiagge all’interno della Riserva".

“Questa iniziativa – ha affermato infine il sindaco di Vasto Francesco Menna - rende evidente quanto importante sia la sinergia tra amministrazione ed operatori turistici. Il Comune di Vasto sarà sempre in prima linea nel programmare occasioni importanti di collaborazione in favore del turismo della città".

