Erano in tanti ieri sera a Vasto Marina per la seconda edizione del Carnevale Estivo che ha visto sfilare lungo le vie della riviera i carri allegorici realizzati dai Carnevalari Scernesi. Con un'orario posticipato rispetto all'orario previsto la sfilata ha preso il via da Lungomare Duca degli Abruzzi, ha percorso viale Dalmazia, via Zara per poi fare rotta verso Lungomare Cordella.

Nel lungo corteo, aperto dalle note della banda, hanno trovato posto diversi carri già ammirati in occasione dell'ultimo Carnevale Scernese ed uno inedito a tema calcistico. Colorata e sorridente la presenza dei bambini, delle scuole di danza e del gruppo di ballo brasiliano. L'evento è stato cofinanziato da Comune di Vasto, Consorzio Vivere Vasto Marina e Dmc Costiera dei Trabocchi.

Soddisfatti i promotori del Carnevale Estivo, evento che vuole diventare un appuntamento fisso della stagione balneare a Vasto Marina.