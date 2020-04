"Dopo aver raccolto il lamento di tanti cittadini che subiscono multe, non solo per la loro negligenza, ma anche per una segnaletica stradale inesistente o appena percettibile, con strisce da tempo cancellate e cartelli mal posizionati, considerato che un’Amministrazione rispettabile non deve curare soltanto il verde ma garantire a tutti gli automobilisti una viabilità decente, nonostante le tante buche e i tanti ritardi per ripararle, ho protocollato un’interrogazione per sapere quali provvedimenti intendano adottare, il Sindaco e la Giunta, per far sì che almeno le arterie principali della Città abbiano una segnaletica sempre ben visibile, non solo per quanto riguarda i parcheggi con le strisce blu, ma anche quelli con le strisce bianche, senza trascurare le gialle per le disabilità e quelle per l’attraversamento dei pedoni". Lo annuncia il consigliere comunale Davide D'Alessandro.