E' ricoverato all'ospedale San Timoteo di Termoli il diciassettenne di San Salvo che stanotte è rimasto ferito in un incidente sulla Fondovalle Trigno.

Il giovane aveva trascorso una serata in discoteca e stava tornando a casa in sella al suo scooter quando, per cause che i carabinieri stanno accertando, è si è scontrato con un mezzo pesante all'altezza dello svincolo per San Salvo.

Sul posto, oltre ai militari dell'Arma, anche i soccorritori del 118 e i volonytari della Misericordia di Termoli. Un'ambulanza ha trasportato il ragazzo al San Timoteo, dove è ricoverato in condizioni che i sanitari giudicano non gravi.