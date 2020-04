Si chiude con la vittoria di Paolo Cappio e Jakob Windisch la tappa di Vasto del Campionato Italiano under 21 di beach volley. Nella finale femminile successo per Claudia Puccinelli e Alessandra Colzi. Per quattro giorni il Lido Acapulco di Vasto Marina ha accolto i migliori giovani talenti del beach volley italiano nella tappa che la Fipav ha affidato alla Beach On di Giorgio Amorosi e Massimo Di Risio, che hanno ricevuto collaborazione anche da San Gabriele ed Enjoy Volley, e che ha ottenuto consensi unanimi da parte degli addetti ai lavori. Dopo gli ottimi riscontri del torneo under 19 anche la competizione under 21 ha regalato spettacolo agli appassionati e alla fine è stata salutata con una gran festa. Alle premiazioni, oltre ai rappresentanti delle società sportive coinvolte, hanno presenziato l'assessore allo sport di Vasto Carlo Della Penna, il presidente del Consorzio Vivere Vasto Marina, Massimo Di Lorenzo, il presidente Fipav Sud-Est Mattia Di Gregorio e il delegato al beach volley Abruzzo Sud-Est Vito Fiorillo.

Le finali. Una sola la finale per il 3°-4° posto, quella maschile, poichè il lieve infortunio alla mano di Claudia Scampoli, che giocava anche oggi in coppia con Chiara Mason, ha costretto la vastese del Club Italia a dare forfait concedendo il podio a Elena Boccarossa e Ilaria Ottaviani. Nel maschile successo per 2-1 di Samuele Cottafava e Marco Maletti su Marco Magini e Alessandro Toscani.

È andata poi in scena la finalissima maschile con Claudia Puccinelli e Alessandra Colzi che si sono imposte per 2-0 sulla caparbia coppia formata da Sonia Galazzo e Beatrice Meniconi. Stoica quest'ultima, nel rimanere in campo nel secondo set nonostante un leggero malore che ha costretto gli arbitri ad interrompere il match per alcuni minuti. Stesso risultato di 2-0nella finale maschile, con il pescarese Cappio e Windisch, azzurri del Club Italia guidato da Ettore Marcovecchio e Caterina De Marinis, che hanno avuto la meglio su Valerio Vendetti e Paolo Di Silvestre, altro giocatore pescarese.

Le premiazioni. Applausi per tutto lo staff che ha lavorato in questi quattro giorni a supporto della Beach On, dai raccattapalle ai segnapunti, i responsabili dei campi, la Croce Rossa e il dottor Ciancaglini, le volontarie del catering, gli arbitri e lo staff Fipav. Oltre alle sei coppie del podio sono stati consegnati i premi per i migliori giocatori della competizione, Paolo Cappio e Alessandra Colzi.

Seguono interviste video.