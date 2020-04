Consigli sulla sicurezza in mare e sulle spiagge, il Battesimo del mare e tante altre attività per l'edizione 2017 di Edumare, l'appuntamento organizzato dalla Scuba Global Service, in collaborazione con il Comune di San Salvo.

L'evento gratuito per tutti i bambini è fissato per domani mattina, a partire dalle 9,30, presso il Biotopo di San Salvo Marina.