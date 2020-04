Il centro di Servizio per il Volontariato di Chieti con il sostegno della fondazione Cassa di Risparmio della provincia di Teramo hanno selezionato i 5 migliori progetti tutti inco-progettazione, tra i 16 pervenuti dalle organizzazioni di volontariato dellaprovincia di Chieti, destinati a coloro che in vacanza non possono andare.

Tra i 5 progetti finanziati c’è anche quello intitolato “L’unione fa la forza a fare bene” promosso da tre associazioni vastesi: l’associazione di volontariato Ricoclaun, l’associazione Un Buco nel tetto e l’associazione Vigili del Fuoco in congedo.

Tre associazioni che non hanno niente in comune, se non la volontà di fare del bene, unite insieme per unire le forze e fare del bene per un progetto di solidarietà, integrazione e condivisione a favore della Comunità C.E.C. Papa Giovanni XXIII di San Lorenzo di Vasto con attività di clown terapia, laboratori artistici con Ilaria Barbuto, cake therapy con il pasticcere Antonio Argentieri, e attivitàdi recupero e valorizzazione di Piazza Brigata Maiella.

Gli altri progetti finanziati sono: “L’estate di San Martino”, tra teatro, escursioni danza, musica e giochi per tutta la famiglia, promossoda: Erga Omnes, Protezione Civile Valtrigno, Medmedicine, Aspiedavid di Chieti; “ Tra Mare Tra Monti” promosso dall’Anffas di Ortona; “Unestate Bio Diversa” promosso da Legambiente Abruzzo, di Lanciano; “I compiti.. non vanno in vacanza!!!” promosso dall’Associazione di Volontariato Santa Maria Maddalena, Chieti, con laboratori didattici rivolti abambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni.

Lo scopo principale che “La Solidarietà non va in vacanza” vuole perseguire è quello di favorire la messa in atto di progetti che prevedano il coinvolgimento e il lavoro comune delle associazioni del territorio, dalla fase iniziale di progettazione degliinterventi fino alla loro effettiva realizzazione su tutto il territorio della provincia di Chieti.

Rosaria Spagnuolo