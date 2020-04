Domenica 23 luglio Scerni ospiterà una gara di cross country valevole come seconda tappa della Coppa Abruzzo e Molise di mountain bike Uisp e come Campionato provinciale XC. L'appuntamento è organizzato dalla Uisp con il patrocinio del Comune di Scerni e la collaborazione della Pro Loco di Scerni e del Bar Roma in piazza De Riseis.

Si gareggerà su un circuito misto attraverso le contrade del borgo del Vastese lungo un anello da ripetere 4 volte per un totale di 25 chilometri. Verranno premiati i primi 3 classificati assoluti e i primi 3 di ogni categoria. Il ritrovo sarà alle ore 8 per partire con la gara alle 10.

Per informazioni: Bruno 3338024294 - brunofantini53@gmail.com