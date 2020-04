"Disagi nel reparto dialisi di Vasto per mancanza di organico. Per affrontare le dialisi estive vengono tolti infermieri di ruolo esperti in trattamento dialitico per coprire un terzo turno notturno a discapito dei dializzati del Centro e quindi con diminuzione del livello di attenzione per i pazienti". Lo scrive a Zonalocale.it un dializzato, che chiede di non pubblicare le sue generalità per motivi di privacy, ma vuole sollevare il problema dei disagi patiti dai pazienti in questo periodo.

"Per affrontare l'assenza di organico sono stati messi due operatori sanitari inesperti di dialisi. La dialisi è un trattamento delicatissimo che abbisogna di personale esperto nell' uso dei macchinari preposti alla terapia", altrimenti può diventare "terribilmente pericoloso. Io personalmente mi affido da anni solo a mani esperte che mi seguono con attenzione e professionalità durante tutto il trattamento".

I disagi che i pazienti stanno sopportando derivano da "una cattiva gestione che non dipende" dagli infermieri, ma "noi veniamo penalizzati".