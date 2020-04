Scatterà domani, venerdì 21 luglio, l'isola pedonale a Vasto Marina, nel tratto di via Dalmazia compreso tra l'incrocio con Via Itaca e quello con la discesa che conduce a lungomare Cordella. Fino al 20 agosto la circolazione dei veicoli sarà interdetta dalle 20.30 alle 3.

“E’ stato - afferma il sindaco, Francesco Menna - grazie all’assidua collaborazione tra amministrazione, associazioni e operatori turistici che si è riusciti ad arrivare a questo importante risultato. Provvedimento che si è reso necessario per regolare il rilevante aumento della circolazione veicolare e pedonale che si registra nei mesi estivi a Vasto Marina. L’isola pedonale consentirà di garantire condizioni di sicurezza stradale ai pedoni che, nelle ore serali, si riversano lungo le vie e permetterà lo svolgimento di manifestazioni di intrattenimento".

"L’area pedonale, che sarà indicata con apposita segnaletica stradale – aggiunge Gabriele Barisano, assessore alla Polizia municipale - garantirà l’accesso ai mezzi d’emergenza e ai veicoli al servizio di persone con limitate capacità motorie. Un ringraziamento particolare alla polizia municipale per il l’impegno e il lavoro che svolge”.

Saranno inoltre istituite, da venerdì 21 luglio fino al 31 agosto, tre aree pedonali, dalle ore 20 alle 2, in via Laccetti (tratto compreso tra via Buonconsiglio e via Barbarotta), via Buonconsiglio, via Canaccio (tratto compreso da via Giulia e via Arno) e via Luigi Marchesani.