Martedì 25 luglio, all'interno della manifestazione Alzati e cammina, che inizierà alle 20.30, sotto l'organizzazione del Fai - delegazione di Vasto e dell'Asd Atletica Walking Vasto, dalle 22 in poi sarà presente Claudio Pelizzeni, blogger di TripTherapy e autore del libro L'orizzonte ogni giorno un po' più in là.

"Claudio - spiegano gli organizzatori - è protagonista di un'avventura in stile Jules Verne, il giro del mondo in 1000 giorni, senza aerei e con un compagno scomodo: il diabete. Claudio era vice direttore di una banca in Lombardia, ha mollato tutto per inseguire i propri sogni, per viaggiare e per conoscere veramente il mondo. I suoi non sono viaggi all-inclusive, ma zaino in spalla e tanta voglia di andare… con ogni mezzo: autostop, autobus locali, barche lentissime sui fiumi, cargo mercantili trans-oceanici ancora più lenti. I mille giorni sono stati un continuo relazionarsi con persone, luoghi, e soprattutto con la natura, vivendola senza limiti. Dalle montagne del Nepal alla Patagonia argentina, nessun trekking è troppo lungo per Claudio quando lo attende la gioia di vivere un panorama mozzafiato. L’ex bancario piacentino è un attento comunicatore, fin dalla partenza ha documentato il suo viaggio con video, foto e tantissimo social networking. I suoi followers sono cresciuti nel tempo e gli sponsor hanno cominciato a farsi sentire. Tra di essi, paradossalmente, una compagnia aerea. Licia Colò gli ha commissionato mensilmente reports sui suoi viaggi mentre Radio Deejay intratteneva una intervista mensile con lui dalle diverse parti del mondo. Grazie anche alla tenacia di una follower vastese, che ha seguito e ammirato Claudio nel suo viaggio, potremo condividere con lui alcuni momenti, ascoltare i suoi racconti e ricevere energia che solo persone come lui riescono a trasmettere. Basta dare un'occhiata al suo blog, www.triptherapy.net per rendersi conto dello spessore di questo uomo. Chi ha avuto la fortuna di conoscerlo, ha condiviso momenti bellissimi con Claudio soprattutto dal punto di vista umano. È una persona che crede nella bellezza della vita e sa contagiarti con la sua voglia di vedere, conoscere, sentire, osservare, esplorare e divertirsi anche. Sempre".