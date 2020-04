Due feriti e un'auto ribaltata sulla statale 16 a causa di un incidente avvenuto stamani a Casalbordino Lido. Attorno alle 9 una Bmw Serie Uno e una Fiat Punto si sono scontrare non lontano dall'area di servizio Portobello, lungo la corsia nord dell'arteria adriatica. A causa dell'impatto, la Punto si è rovesciata ed è finita fuori strada.

Sul posto sono intervenuti un'ambulanza, i carabinieri, che stanno accertando la dinamica per risalire alle responsabilità e il soccorso stradale. In base alle informazioni fornite dalla centrale operativa del 118 di Chieti, non sarebbero gravi le condizioni degli automobilisti, trasportati all'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto.

Il traffico sta subendo rallentamenti.