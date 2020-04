Arriva dalla Croazia il primo acquisto della BCC Generazione Vincente Vasto Basket per il prossimo campionato di serie C Silver. Si tratta di Goran Oluic, centro di 204 centimetri per 105 kg., che per la prima volta giocherà in Italia. Il presidente Giancarlo Spadaccini e il direttore sportivo Luigi Cicchini hanno definito ieri sera i dettagli per l'arrivo del giocatore che, nella sua ultima stagione, ha vestito la maglia del Club Deportivo Basico Alcazar, terza seria spagnola, chiudendo con 11 minuti e 8 punti di media a partita.

Per Oluic, che a fine agosto compirà 29 anni, tante esperienze lontano dalla sua nazione. "Goran - dicono gli addetti ai lavori - fa della bidimensionalità la sua arma migliore. Buonissime mani, ottimi movimenti spalle oltre che un atletismo indispensabile per lo scacchiere di coach Gesmundo" che nei giorni scorsi ha diretto il primo allenamento con i cestisti del settore giovanile [GUARDA] chiamati a dare manforte alla prima squadra.

Oluic ha scelto la canotta numero 13 e sarà a dispsozione dello staff tecnico sin dal primo giorno del raduno, ad agosto. "Siamo soddisfatti per l'operazione appena conclusa - dicono i dirigenti della Vasto Basket - e auguriamo al ragazzo di vivere una bella esperienza con la canotta biancorossa".