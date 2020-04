Un'intensa sessione di allenamento prima di dare l'appuntamento a fine agosto, quando si partirà con la preparazione estiva in vista del campionato di serie C silver 2017/2018. Prende il via così, in mezzo a un gruppo di giovani biancorossi, l'avventura di coach Giovanni Gesmundo alla Vasto Basket. In piena estate al PalaBCC si ritrovano i ragazzi delle formazioni under che già l'anno scorso hanno vissuto l'esperienza della prima squadra, qualcuno di loro ha esordito anche in B due stagioni fa, e che ora sono chiamati a diventare protagonisti con la canotta della prima squadra cittadina.

Il tecnico pugliese, che ha firmato un pluriennale con la società del presidente Spadaccini, li ha incontrati oggi per la prima volta ma ha già le idee chiare: "Ci sarà spazio per tutti, dovranno essere loro a guadagnarsi minuti in campo attraverso l'impegno e il sacrificio". Al Palazzetto di via dei Conti Ricci ci sono tanti dirigenti e i tecnici biancorossi ad osservare questa prima sessione di allenamento guidata da Gesmundo. E a fare fatica nel pomeriggio di metà luglio arrivano anche i senior della Vasto Basket che ieri ha salutato Filippo Cordici, accasatosi al Mola. Nelle prossime settimane, ma qualche novità dovrebbe esserci già oggi, il roster andrà componendosi così da arrivare al completo all'avvio ufficiale della nuova stagione agonistica.