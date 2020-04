Sorrisi e canonica doccia con lo spumanante al termine della tappa di Vasto del Campionato Italiano under 19 di beach volley. Si è chiusa sui campi del Lido Acapulco di Massimo Di Lorenzo il primo dei tre appuntamenti di livello nazionale organizzati dalla Beach On, con la collaborazione operativa di San Gabriele Volley ed Enjoy Volley. Due giorni di intense sfide che alla fine hanno visto primeggiare la coppia di 'casa', formata dal vastese Antonio Del Fra e dal termolese Costantino Palli e due giocatrici del Club Italia, la lombarda Anna Piccoli e la veneta Valentina Mengaziol. Il numeroso pubblico vastese ha potuto festeggiare anche per i due premi individuali assegnati ai migliori giocatori del torneo, i due atleti di casa Antonio Del Fra e Claudia Scampoli.

Il torneo maschile. Del Fra e Palli, giocatori del Beach Project, sfatano il mito del "nessuno è profeta in patria". Un percorso netto a suon di 2-0 compresa la finale contro i talentuosi emiliani Luca Sacchetti e Luca Gherardi, alla loro prima uscita nel campionato italiano. In finale la voglia di Del Fra e Palli di conquistare la prima vittoria in carriera in una competizione nazionale ha avuto la meglio e li ha portati a chiudere con i parziali di 21-19 e 21-15. Al terzo posto Gianluca Mohamed El Moudden e Francesco D'Amico che hanno battuto Davide Cavuto e Mattia Paolucci.

Il torneo femminile. Sfida azzurra nella finalissima della competizione femminile. La vastese Claudia Scampoli e la veneta Chiara Mason, fresche vincitrici della Pool C della Youth Continental Cup, si sono arrese al tie break alle compagne del Club Italia, guidato da Caterina De Marinis e Ettore Marcovecchio, Anna Piccoli e Valentina Mengaziol. Al terzo posto un'altra coppia azzurra, quella formata da Reka Orsi Toth e Chiara They (che ha giocato nonostante un problema alla spalla) vincitrici su Alice Eaco e Federica Busolini.

Al termine della competizione premiazioni, con la presenza tra gli altri del presidente Fipav Abruzzo Fabio Di Camillo, e foto di gruppo per atleti, arbitri e collaboratori (segnapunti, raccattapalle, staff dei campi, Croce Rossa, fisioterapisti, staff cucina). E gli appuntamenti con il beach volley nazionale non finiscono qui. Domani, giovedì 20 luglio, inizierà la tappa under 21 del Campionato italiano, con tante coppie pronte a dare il massimo per aggiudicarsi la vittoria finale.