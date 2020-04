La minaccia del fuoco incombe sulla costa vastese. Due roghi sono scoppiati oggi pomerigggio a Casarza e a Cungarelle, due dei tratti più suggestivi del litorale di Vasto.

Sul posto si trovano le squadre dei vigili del fuoco del Distaccamento di via Madonna dell'Asilo, che stanno cercando di circoscrivere le fiamme. Non lontano dai focolai ci sono un trabocco e un allevamento di cani. Sul posto, oltre ai pompieri, sono arrivati anche i carabinieri della Compagnia di piazza Dalla Chiesa.

I roghi hanno aggredito la vegetazione spontanea nella fascia di terreno compresa tra la riva e l'ex tracciato ferroviario, in quello che sarà il Parco nazionale della Costa teatina, istituito, solo sulla carta, da una legge approvata in Parlamento nel 2001, ma ancora privo di un perimetro definito e di un'efficace tutela ambientale da abusi e piromani. A gennaio la questione era tornata in Parlamento per via di un'interrogazione al ministro dell'Ambiente, Gian Luca Galletti, presentata alla Camera dal deputato pescarese Gianni Melilla sui ritardi nell'istituzione dell'area protetta.