Con l'avvicinarsi della data di partenza per il ritiro precampionato in casa Vastese si intensificano gli arrivi di giocatori che formeranno l'organico della squadra che parteciperà al campionato di serie D. Nelle ultime ore il presidente Franco Bolami, il co-presidente Pietro Scafetta e il direttore sportivo Francesco Micciola hanno accolto due centrocampisti, Francesco Pio De Feo e Federico Pizzutelli.

De Feo, classe 1997, originario di Pagani (Salerno), la stagione scorsa ha militato nella Gelbison (campionato di serie D girone H), collezionando un totale di 28 presenze nella formazione campana che si è classificata al sesto posto al termine del torneo 2016/2017. In precedenza esperienze con Paganese e Pomigliano per lui. "Una bella opportunità per me giocare con la maglia della Vastese – le prime parole del neo centrocampista biancorosso -. So che questa è una piazza importante, con una storia ed un blasone non indifferenti. Sono pronto a fare del mio meglio per la squadra”.

Pizzutelli, classe 1995, di Bari, cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del club della sua città, vanta esperienze in serie C (con le maglie di Torres e Savoia) e serie D (con Olympia Agnonese e Bisceglie). La stagione scorsa è stato al Barletta (Eccellenza pugliese). "Questa che si apre sarà una stagione importantissima per me – ha detto al suo arrivo all'Araona -. Sono pronto a fare del mio meglio per la squadra. Vasto è una piazza di prestigio e sono davvero contento di poter indossare la maglia biancorossa".