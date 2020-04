Continuano le segnalazioni di cinghiali nel centro abitato e cresce la preoccupazione dei residenti delle zone interessate. Sono di questa mattina le foto postate da Lucia Piccirilli che ritraggono un branco di ungulati nei pressi di un complesso residenziale di via San Sisto, nella zona al confine con via Incoronata. Proprio in quel posto anche nei giorni scorsi era stata rilevata la presenza di cinghiali.

Nove gli esemplari, contati dalla cittadina vastese, che "escono anche in pieno giorno nella villetta dove giocano i bambini". Una situazione, quindi, che assume giorno dopo giorno proporzioni preoccupanti visto che ormai in cinghiali arrivano, sia di notte che di giorno, vicini alle abitazioni senza che i residenti possano difendersi in alcun modo.