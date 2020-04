Se il vostro desiderio è quello di avere un corpo armonioso ma non ci riuscite, se vi guardate allo specchio e notate quei rotolini di troppo, se la cellulite è la vostra peggior nemica… avete trovato la risposta a tutte queste preoccupazioni. A Vasto Marina c’è Araba Fenice, il centro specializzato in modellamento corpo dove vi faranno tornare il sorriso. Come? Oltre dieci anni di studio, ricerca e tanta passione per questo lavoro hanno portato Norma Barisano, specialista in body contouring, a creare un metodo innovativo ed efficace. Non una soluzione stantard, uguale per tutte le persone, ma un percorso personalizzato cucito addosso al cliente. Nessuna iniezione, nessun trattamento invasivo e niente dolore. Il metodo N.B. Body è la combinazione di manualità, principi attivi estremamente performatnti e tecnologie innovative.

Esistono tanti trattamenti per il corpo ma quanti funzionano davvero? N.B. Body è un metodo garantito perchè alla base di tutto c’è l’analisi della situazione di partenza e la conoscenza e condivisione degli obiettivi da raggiungere. Ecco perchè il momento più importante, nel centro Araba Fenice, è quello della consulenza iniziale, realizzata in modo davvero approfondito. Si analizzano le caratteristiche di ogni persona, si conosce il suo stile di vita e si studia il miglior percorso possibile per ottenere il risultato desiderato. A seguire il cliente nel trattamento c’è uno staff altamente qualificato, con una grande esperienza sul campo e, soprattutto, in continuo aggiornamento per poter offrire servizi sempre più all’avanguardia con un solo obiettivo: far sentire meglio le persone che scelgono Araba Fenice. Sin dal suo ingresso nel centro ogni cliente viene curata, coccolata e accompagnata dal personale attraverso il suo percorso ricevendo anche informazioni dettagliate sul trattamento in corso.

Oltre ai trattamenti dell’innovativo metodo N.B. Body qui ci sono tanti altri servizi come i trattamenti viso, l’epilazione proogressiva permanente e tutti i servizi di un centro estetico all’avanguardia, tutti con un unico filo conduttore: la certezza del risultato. Perchè quando si uniscono la passione per questo lavoro, la preparazione, la competenza e l’esperienza… non si può che tornare a casa pienamente soddisfatti.

Non aspettate oltre, prenotate la vostra consulenza gratuita per il trattamento N.B. Body al centro Araba Fenice. Non ve ne pentirete!

Araba Fenice - Centro specializzato in modellamento corpo

Viale Dalmazia, 9 - Vasto Marina

tel. 3425675800

Seguici su facebook [CLICCA QUI]

Informazione pubblicitaria