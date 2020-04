Intitolare la pista ciclabile di Vasto Marina a Marco Pantani. La proposta è stata messa nero su bianco in una mozione presentata da sei consiglieri comunali di minoranza: Davide D'Alessandro (Vastoduemilasedici), Alessandro D'Elisa (Gruppo misto), Guido Giangiacomo (Forza Italia), Edmondo Laudazi (Il Nuovo Faro), Francesco Prospero (Progetto per Vasto) e Vincenzo Suriani (Fratelli d'Italia).

"Considerato - si legge nella mozione, che verrà discussa in Consiglio comunale - che tredici anni fa, precisamente il 14 febbraio 2004, venne a mancare Marco Pantani, il grande campione romagnolo, vincitore di un Giro d'Italia, di un Tour de France e di una medaglia di bronzo ai Mondiali, nonché l’ultimo dei ciclisti ad aver realizzato l'accoppiata Giro-Tour nello stesso anno; ricordato il dolore che la notizia della sua tragica morte provocò in tutti gli sportivi vastesi; tenuto conto che nella nostra città esiste una pista ciclabile molto frequentata dai cicloamatori, pista che da Piazza della Guardia costiera giunge al confine con San Salvo; raccolta la testimonianza di tanti di loro che vorrebbero dare una titolazione alla stessa", i sei consiglieri d'opposizione chiedono "al sindaco di Vasto e alla Giunta di mettere in atto tutte le procedure previste per intitolare la pista ciclabile a Marco Pantani con una cerimonia che ne ricordi le gesta".