L'apprezzato appuntamento di San Salvo Marina spegne la decima candelina. Martedì 18 luglio (dalle 16) si terrà la Festa del gelato al cioccolato, organizzata dai coniugi Occhionero, proprietari della gelateria "Ai 3 scalini". L'iniziativa è dedicata a loro figlio Luigi, prematuramente morto nel crollo della scuola elementare a San Giuliano di Puglia nel 2002.

Per il decimo anno, quindi, sarà una giornata all'insegna della solidarietà: tutto l'incasso sarà devoluto all'associazione Vita e Solidarietà Onlus, che si occupa di progetti per i bambini del Congo. In particolare, con il ricavato di quest'anno, si acquisterà la strumentazione per il nuovo reparto di pediatria nel Dispensario di Mpasa.

Per l'occasione sarà presente anche il maestro d'intaglio frutta Dino Cieri e in serata (ore 21.30) si terrà il concerto dell'Orchestra Giovanile di Fiati diretta dal Maestro Fausto Esposito.