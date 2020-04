Ci vorrà ancora qualche settimana prima di iniziare la preparazione estiva ma la San Gabriele Pallavolo Vasto è già al lavoro per la programmazione della nuova stagione sportiva. E oggi è arrivata la notizia della conferma di Peppe Del Fra come tecnico della prima squadra che disputerà il campionato di serie C e della formazione under 18 che tenterà nuovamente l'assalto alle finali nazionali sfumate lo scorso anno per una manciata di punti al tie break.

Coach Del Fra era arrivato nella società del presidente Michele Ciaffi a metà della passata stagione prendendo per la prima volta nella sua carriera la guida di una formazione giovanile. I risultati hanno dato ragione al suo lavoro, con la squadra che è riuscita ad ottenere una salvezza senza troppi affanni dopo un avvio di campionato in salita. Anche nella prossima stagione Del Fra guiderà un gruppo formato da giovani ragazze vastesi che proveranno a togliersi qualche soddisfazioni forti della loro unione e della esperienza maturata nel corso degli anni. Con Del Fra lavorerà il preparatore atletico Marco La Verghetta, ufficializzato nei giorni scorsi dalla società vastese.

La novità in casa San Gabriele è rappresentata dalla gestione delle squadre agonistiche giovanili affidata a Federica Plaicidi. "Federica - spiega una nota della società vastese - proveniente dal vivaio della San Gabriele prima come atleta ed poi come allenatrice, dopo un periodo di esperienza presso altre società nella passata stagione ha dimostrato tutto il suo valore valorizzando i centri CAS della San Gabriele e disputando una finale di terza divisione".