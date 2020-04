Quella appena iniziata è per Vasto la settimana del beach volley. Doppia tappa per i Campionati nazionali giovanili, con le categorie under 19 e under 21, e il torneo nazionale Beach 2, che porteranno in città decine di atleti provenienti da tutta Italia. Questa mattina in Municipio sono stati presentati i tre appuntamenti che vedono in prima linea la Beach On, società sportiva guidata dagli inossidabili Giorgio Amorosi e Massimo Di Risio che, in questa estate, hanno già fatto segnare numeri da record con le loro competizioni. Saranno i campi del Lido Acapulco, in lungomare Duca degli Abruzzi, ad ospitare la manifestazione tricolore, mentre per il Beach 2 ci si sposterà nei Lidi Sabbia D'Oro e Zio Fiore.

Gli appuntamenti sono stati presentati questa mattina in Municipio dal sindaco Francesco Menna e dall'assessore allo sport Carlo Della Penna, che hanno rimarcato "l'importanza dello sport come veicolo turistico", dal presidente del Consorzio Vivere Vasto Marina, Massimo Di Lorenzo, insieme al dirigente del settore Turismo, Lino D'Annunzio, e agli organizzatori.

Si inizia domani, martedì 18 luglio, con la tappa maschile e femminile dell'under 19. Nel maschile occhi puntati sul giovane talento di casa, Antonio Del Fra che, in coppia con Costantino Palli, si presenta come testa di serie numero 1 del torneo. Tra le 34 coppie già iscritte nel maschile ci saranno anche i vastesi Di Santo-Fiorillo e Busilacchi-Di Fabio. Nel femminile la vastese Claudia Scampoli giocherà in coppia con la veneta Chiara Mason con cui ha ottenuto la vittoria nella pool C della Continental Cup in Turchia.Giovedì 20 e venerdì 21 spazio all'under 21, con tante coppie in gara (anche qui ci saranno i giovani giocatori vastesi da applaudire) per una competizione che promette spettacolo.

Sabato 22 e domenica 23 saranno in campo gli atleti senior (anche se molti giovanissimi torneranno in campo anche in questo appuntamento) nel torneo Beach 2. "Nel primo torneo dell'estate - hanno spiegato Amorosi e Di Risio, abbiamo toccato quota 51 coppie nel maschile. Abbiamo calcolato che, in tutta l'estate, attraverso i vari tornei porteremo a Vasto 2500 persone e non possiamo che esserne soddisfatti".