Dopo i buoni riscontri del primo appuntamento tornano in centro storico i balli di gruppo organizzati dall’Amministrazione Comunale e dal Consorzio Vasto in Centro.

Il secondo evento si svolgerà martedì 18 luglio presso il Blue Moon Bar in Corso Nuova Italia dalle ore 21.00. "Ci auspichiamo che questa iniziativa - dicono i rappresentanti del Consorzio - possa essere un ulteriore richiamo per coloro che in diverso modo vorranno approfittare dell’accoglienza della nostra città in questo periodo estivo.