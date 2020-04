A Vasto Marina torna l'appuntamento con il Carnevale Estivo che vede la collaborazione dell'amministrazione comunale di Vasto con l'associazione Carnevalari Scernesi. Venerdì 21 luglio, sette carri allegorici sfileranno per le vie del litorale partendo da lungomare Duca degli Abruzzi e percorrendo poi viale Dalmazia, via Zara, di nuovo viale Dalmazia per poi arrivare e sostare in lungomare Cordella (nel tratto antistante la sede della guardia medica turistica).

"Due di questi carri - ha spiegato il presidente dell'associazione Carnevalari Scernesi, Pierino Marcucci - saranno presentati in anteprima a Vasto. Poi torneranno a sfilare il 29 luglio in occasione della Notte Bianca di Scerni". L'appuntamento è promosso e cofinanziato da Comune di Vasto, Consorzio Vivere Vasto Marina e Dmc Costiera dei Trabocchi. "Lo scorso anno è stato un successo - ha detto il presidente del Consorzio, Massimo Di Lorenzo, all'incontro insieme Christopher Lo Mele, in prima linea per il Carnevale Estivo - e ci aspettiamo tanta gente anche questa volta perchè è un evento di cui andiamo fieri.".

L'assessore Carlo Della Penna, presente in conferenza stampa insieme al sindaco Menna, ha espresso "il ringraziamento a tutti coloro che stanno dando il loro contributo per questo appuntamento. Dal Consorzio, all'associazione, la Dmc, la protezione civile che ci darà una grossa mano e le forze dell'ordine che presidieranno la Marina. E poi gli uffici comunali che hanno collaborato fattivamente all'organizzazione". Quella del carnevale scernese è una lunga tradizione che negli ultimi anni ha ripreso vigore divendo uno degli appuntamenti più belli d'Abruzzo. E, dallo scorso anno, si propone in versione estiva. "Ci vogliono tanto impegno e passione - hanno detto Ottavio Ubaldi e Renzo Del Plavignano - ma lo facciamo con piacere. Siamo contenti di poter portare a Vasto anche due novità che invitiamo tutti a venire a scoprire".

Sulla collaborazione tra Vasto e Scerni il dirigente del settore turismo, Lino D'Annunzio, ha detto: "Questo dimostra la validità delle sinergie. La strategia vincente per sviluppare il turismo è promuovere un territorio, non le singole città".