Domani mattina, martedì 18 luglio, Vasto torna ad essere protagonista in tv. Nella puntata di Unomattina Estate, condotto da Tiberio Timperi e Valentina Bisti, andrà in onda un servizio realizzato nei giorni scorsi nella Riserva di Punta Aderci dalla giornalista vastese Antonella Sciocchetti con la professoressa Angela Stanisci dell'Università degli Studi del Molise, in collaborazione con il Comune di Vasto e la Cogecstre.

Il programma, in onda su Rai Uno, inzia alle 7.10.