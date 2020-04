Si è aperta con il concerto da tutto esaurito di Aaron Goldberg la rassegna Vasto Jazz 2017. Il pianista statunitense, punto di riferimento del jazz contemporaneo, ha incantato il pubblico dei giardini di Palazzo d'Avalos insieme a Dario Deidda (basso) e Greg Hutchinson (batteria). Una serata di grande musica in una location che si conferma sempre più adatta ad appuntamenti di livello durante la stagione estiva.

La rassegna Vasto Jazz, promossa dall'amministrazione comunale con il Teatro Rossetti, torna dopo qualche anno di pausa nel cartellone estivo come appuntamento dedicato alla musica di qualità in prosecuzione con i concerti della stagione invernale nel teatro cittadino e, come annunciato alla vigilia del primo concerto, vuole tornare a crescere nel corso degli anni con sempre più ospiti internazionali della musica jazz.