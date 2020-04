Successo in Turchia per Claudia Scampoli e Chiara Mason nella pool C della Youth Continental Cup, competizione europea che assegnerà i posti per le Olimpiadi Giovani del prossimo anno in Argentina. Ad Alanya la coppia azzurra guidata da Ettore Marcovecchio ha sbaragliato la concorrenza, ottenendo 4 successi per 2-0 nel girone e superando con lo stesso risultato in finale la Romania.

Le due azzurre si sono imposte con un netto 21-10/21-13 in poco più di mezz'ora di gioco conquistando così il primo posto nel girone. L'appuntamento con la Continental Cup ora sarà nella prossima estate per le fasi finali e la coppia italiana, visto il risultato ottenuto, sarà una delle otto teste di serie della competizione che assegnerà i cinque posti per le Olimpiadi Giovanili di ottobre 2018 a Buenos Aires.

I sorrisi per il beach volley azzurro (e vastese) oltre che dalla Turchia, con Scampoli e Marcovecchio, arrivano anche dalla Cina, dove si è concluso il mondiale under 21. La coppia azzurra Gaia Traballi - Ester Maestroni, guidata da Caterina De Marinis, ha chiuso al quarto posto dopo aver perso nella finalina contro la coppia statunitense.

Ora Claudia Scampoli avrà giusto il tempo di rientrare in Italia e tornare a Vasto dove, a partire da martedì, sarà impegnata ancora con Chiara Mason nella tappa del Campionato Italiano under 19 e in quello under 21. Un appuntamento che porterà in città i migliori talenti del beach volley italiano pronti a dare il massimo per conquistare la vittoria finale. A seguire ci sarà la tappa del Beach2, ancora a Vasto, in cui la vastese tornerà a far coppia con Anna Piccoli.