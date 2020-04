Musica sul palco, fumetti, opere d'arte e magliette negli stand, street food e birre artigianali. Questi gli ingredienti della prima edizione del Fiato Sospeso Fest, appuntamento dedicato alla musica indipendente organizzato da V4V Records e associazione Fatto Bene con la collaborazione del comune e della Pro Loco di San Salvo e di cui Zonalocale era media partner.

Gli stand. L'angolo di piazza San Vitale alla sinistra della chiesa di San Giuseppe (via della Chiesa) sembre essere stato progettato per eventi del genere. Chiusa per tre lati dagli edifici indica in maniera naturale il posizionamento del palco e degli stand dove si possono trovare stampe, fumetti, dischi, libri e gadget e tanto altro. A presentarli sono gli stessi artisti, locali e non, come Alessandro Baronciani, Marco Taddei, Tinals, Nova, Marina Bolmini, Vortice, Dartworks e Tommygum Moretti, Marco Keno Del Negro, Philip Uttana e Frankie Berardi. Nel corso della serata estratto anche il vincitore di un abbonamento al Siren Festival.

La musica. Ad accendere i motori di Fiato Sospeso è il dj set di Umberto Palazzo che accompagna l'ora dell'aperitivo, poi tornerà per fare da ponte tra un gruppo e l'altro, dettaglio non trascurabile nella scelta degli organizzatori visto che, solitamente, questi spazi vengono riempiti con musica 'random'. E poi sarà ancora il musicista e dj vastese ad accompagnare i partecipanti fino a notte fonda. Sul palco salgono i Cucineremo Ciambelle, poi i Regarde e poi i Tiger Shit! Tiger Tiger! in un crescendo di volumi e di energia. E poi c'è l'effetto sorpresa con l'ultima band (che poi è un duo) della lineup, i Mood. Niente palco ma una coinvolgente e apprezzata esibizione chitarra e batteria direttamente in mezzo alle persone.

Va in archivo così questa edizione di Fiato Sospeso che ha lasciato soddisfatti gli organizzatori che hanno voluto proporre un appuntamento originale (anche in maniera un po' coraggiosa) ottenendo una buona attenzione pur trattandosi di una proposta musicale differente dal tradizionale pop-rock o dal panorama delle cover band. "Stiamo già pensando ad una prossima edizione con tante novità - hanno detto gli organizzatori durante la serata -. L'importante è credere in questi progetti e andare avanti per proporre sempre cose nuove nel nostro territorio".