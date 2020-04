Rinviati alle prossime settimene due degli appuntamenti previsti per oggi a Vasto Marina. Le sfavorevoli condizioni meteo, in particolare con il forte vento presente sulla costa, hanno costretto gli organizzatori a riprogrammare gli appuntamenti con la rievocazione della Sciabica e la Notte dei Desideri.

La Sciabica. In tanti questa mattina avevano raggiunto l'area del pontile di Vasto Marina per l'11ª edizione della rievocazione della pesca alla Sciabica, l'antico metodo di pesca utilizzato dalla marineria vastese [GUARDA]. A promuovere l'iniziativa è l'Anmi di Vasto che dallo scorso anno dedica la manifestazione al cavalier Mario Pollutri, per tanti anni presidente Anmi e animatore dell'appuntamento. Il mare agitato ha impedito la calata delle reti che, ogni anno, attirano l'attenzione di tanti turisti con l'accompagnamento del coro folkloristico Aniello Polsi. La manifestazione si svolgerà domenica 6 agosto.

La Notte dei Desideri. È l'appuntamento che dal 2014 caratterizza il ferroluglio vastese. Concerti e poi il lancio delle lanterne luminose dalla zona del pontile di Vasto Marina. Tantissime le persone che, nelle precedenti edizioni, hanno lanciato in cielo le lanterne illuminate dopo aver espresso il loro desiderio. Anche in questo caso il forte vento ha indotto i responsabili del Consorzio Vivere Vasto Marina a rinviare l'appuntamento. . La manifestazione è stata rinviata a domenica 23 luglio.