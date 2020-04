È stato predisposto un calendario straordinario delle pulizie delle strade di San Salvo che si va ad aggiungere al servizio ordinario che viene svolto nell’arco della settimana (mercoledì e giovedì).

Il sindaco Tiziana Magnacca, ha concordato con la Sapi, che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, una serie di interventi tesi a migliorare la pulizia e il lavaggio meccanizzato delle strade anche con l’utilizzo di un terzo mezzo. "Un ulteriore sforzo – ha commentato – per il decoro della città. Si chiede sempre la collaborazione dei cittadini per un impegno comune per mantenere pulita la nostra San Salvo anche facendo in maniera corretta la raccolta differenziata".

Il calendario aggiuntivo (attività svolta dalle 4.00 alle 10.00):

lunedì 17 luglio

Via Roma

martedì 18 luglio

Via Madonna delle Grazie

venerdì 21 luglio

Corso Garibaldi

lunedì 24 luglio

Strada Savoia, via Lentella e Strada Fontana

martedì 25 luglio

Via San Giuseppe e via della Mirandola

venerdì 28 luglio

Via Toti e via Cavour

L’assessore comunale all’Ambiente Giancarlo Lippis invita i cittadini a collaborare evitando, in particolare, di parcheggiare l’auto nelle suddette strade nei giorni indicati dove saranno predisposti appositi divieti di sosta.

Comune di San Salvo