Il 3 agosto la Vastese ospiterà allo stadio Aragona il Benevento Calcio. Come un anno fa, quando i biancorossi affrontarono il Pescara in una serata accompagnata dal pubblico delle grandi occasioni, la società del presidente Bolami farà il suo esordio sul terreno di gioco di casa contro una squadra neopromossa in serie A. Sarà l'occasione per osservare da vicino i giallorossi di mister Baroni che si stanno preparando per afrontare il massimo campionato di calcio.

In casa Vastese, invece, è tempo di lavori in corso in vista del ritiro di Colledimezzo che inizierà il prossimo 24 luglio. Il direttore sportivo Francesco Micciola è al lavoro per costruire l'organico da affidare a mister Gianluca Colavitto nella sua 'seconda' esperienza alla guida dei biancorossi.

Intanto domani, lunedì 17 luglio, nella sala stampa dello stadio ci sarà una conferenza stampa per presentare la campagna abbonamenti 2017/2018 e le novità nel settore giovanile e marketing della società.