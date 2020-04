Si sta svolgendo in questi giorni a Monteodorisio il torneo di calcetto per ricordare Gianluca d’Agostino. Dodici le squadre sorteggiate che si sfideranno per la finale del 28 luglio. Immancabile la presenza di papà Franco (con le sue magliette personalizzate dell’Inter) e mamma Marilena. Gli organizzatori esprimono massima soddisfazione per come si sta svolgendo il tutto, nonostante le partite siano cariche di agonismo anche il fallo più “cattivo” si conclude con un abbraccio tra gli sfidanti.

Questo memorial ormai è diventato un evento per la comunità, lo dimostra tanta gente che tutte le sere viene e segue le partite. Una novità non di poco conto, che lascia ben sperare per la riproposizione di questo torneo negli anni a venire è vedere ragazzi giovani che da quest’anno affiancano i promotori e ormai storici organizzatori, segno che il ricordo di Gianluca oltre che essere ancora vivo lo resterà ancora per molto.

Armando Menna