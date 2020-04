Il maltempo non ha fermato l'appuntamento con RicreIamo, giornata dedicata ai bambini a Casalbordino. L'evento centrato sulla creatività e sulla raccolta differenziata (che nel Comune partirà dopo l'estate) è stato trasferito nei locali dell'oratorio della parrocchia di Miracoli e ha coinvolto una sessantina di bambini in divertenti giochi organizzati.

Ad aprire il pomeriggio è stato lo staff di Legambiente che ha spiegato in maniera divertente l'importantza della raccolta differenziata e ha poi diviso i bambini in 4 squadre (carta, umido, plastica e vetro) per l'inizio dei giochi creativi.

L'evento, organizzato dall'amministrazione comunale di Casalbordino con le associazioni locali doposcuola AttivaMente , doposcuola Tana Libera Tutti, la maestra Vittoria tiberio, LorEventi, la Tribù dei Sorrisi e Legambiente verrà replicato il 4 agosto, in occasione della Notte Bianca, al parco giochi di Casalbordino.