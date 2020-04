La scorsa notte mani ignote hanno tentato di appiccare il fuoco alla struttura in legno presente all'ingresso della spiaggia di Punta Penna (lato porto) dove è presente il punto informazioni della Cogecstre. A scoprirlo sono stati questa mattina gli operatori della cooperativa. Fortunatamente le fiamme hanno solo danneggiato una parte della pavimentazione in legno, una parete e una porta.

"È stato colpito il punto informazioni della Cooperativa Cogecstre - spiega una nota dell'ufficio stampa del Comune di Vasto -, luogo simbolo della Riserva dove i turisti, gli amanti della natura e della spiaggia di Punta Penna entrano in contatto con questo mondo meraviglioso dal punto di vista ambientale, attraverso le numerose attività che si svolgono al suo interno. I tantissimi eventi in programma arricchiscono il nostro calendario estivo, anche dal punto di vista culturale".

Il sindaco Francesco Menna ha espresso le sue parole di condanna rispetto a "questo atto di inciviltà offensivo per l’ambiente che vogliamo tutelare e che oggi, più che mai, è oggetto di continui attacchi dei piromani. Vogliamo che la Riserva continui ad essere protagonista per le belle immagini trasmesse anche a livello nazionale e non per questo tipo di episodi vergognosi". Il vicesindaco Paola Cianci, che ha la delega alle aree protette, ha detto: "Siamo dispiaciuti. Esprimiamo solidarietà alla Cooperativa Cogecstre che, con il suo personale ed i volontari che vi lavorano, cercano ogni giorno di gestire, con la sensibilità che li contraddistingue, un luogo così prezioso del nostro territorio".

Il gesto di inciviltà è arrivato alla vigilia della presenza in città della troupe di Uno Mattina Estate che martedì manderà in onda le immagini della Riserva di Punta Aderci.