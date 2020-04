Il Programma di governo per un turismo a 5 stelle. Di questo si è dibattuto ieri al Grotta del Saraceno camping village di Vasto. "Partiamo da Vasto per illustrare, in una serie di appuntamenti analoghi in tutta Italia, le nostree idee sullo sviluppo turistico", ha detto Gianluca Castaldi, senatore vastese del Movimento 5 Stelle.

"Noi vogliamo che il turismo abbia una sua vera e propria identità. 1 miliardo investito nel petrolio genera 300 posti di lavoro. 1 miliardo investito nel Turismo genera 12mila posti di lavoro. Quando ci dicono che il turismo è il nostro oro nero, addirittura lo sottostimano. Perché l’Italia, pur essendo la meta da sogno di ogni turista, viene visitata una volta sola nella vita? Perché il nostro patrimonio culturale vale 7 volte quello di Francia e Spagna eppure noi abbiamo visite minori e introiti più bassi? Perché non c’è mai stata una programmazione strategica del turismo. Dobbiamo definire un obiettivo per i prossimi 10 anni".

Relatori dell'incontro pubblico: i senatori Nicola Morra e Gianluca Castaldi, l'avvocato Stefano Margiotta e il consigliere regionale Pietro Smargiassi.

