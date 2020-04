Se l'è cavata fortunatamente senza conseguenze gravi l'automobilista che stamattina è stato vittima di un incidente nelle campagne di Pollutri.

La Fiat Punto su cui l'uomo viaggiava si è ribaltata in contrada Crivella, non lontano da uno stabilimento di materiali interti per l'edilizia. Sul posto è intervenuto il 118. La centrale operativa di Chieti qualifica l'incidente come "non grave".

Sul posto anche i carabinieri per accertare dinamica e cause dell'accaduto.